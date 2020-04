Les grandes surfaces autorisées à vendre les masques de protection réutilisables

Le ministère du Commerce et le ministère de l’Industrie et des petites et moyennes entreprises ont annoncé, jeudi 30 avril 2020, que les masques de protection réutilisables seront vendus par les distributeurs de médicaments et les grandes surfaces, avec le respect des conditions techniques et sanitaires.

Le prix de vente pour le public a été fixé à 1850 millimes, en prenant en considération la TVA.