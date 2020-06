Les importations de chaussures brésiliennes par la Tunisie augmentent de 147%

Les exportations de chaussures du Brésil vers les pays arabes ont augmenté d’une année sur l’autre jusqu’en avril. Le volume des ventes au Koweït, troisième importateur arabe, a augmenté de 25,6 % pour atteindre 355 000 paires de chaussures, et la valeur des exportations a augmenté de 13,4 % pour atteindre 2,31 millions de dollars, selon les chiffres de l’Association brésilienne de l’industrie de la chaussure (Abicalçados).

Les recettes d’exportation ont augmenté de 135,7 % pour la Libye, 38 % pour le Maroc, 69 % pour Bahreïn, 26,4 % pour Oman, 346,9 % pour le Soudan, 245,7 % pour la Jordanie et 147,2 % pour la Tunisie.

En revanche, les exportations totales vers les pays arabes ont diminué de 11,8 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 17,42 millions de dollars. Le volume des expéditions a baissé de 11,3 %, à 2,9 millions de paires de chaussures.

Les ventes aux plus grands importateurs arabes ont ralenti – de 67 % pour les EAU, avec une baisse de 59,2 % des recettes. Le pays est passé du premier au deuxième rang des importateurs, derrière l’Arabie saoudite, dont les importations ont diminué de 24,7 % en volume et de 0,7 % en valeur.

Les industriels de la chaussure affiliés au programme brésilien de promotion des exportations de chaussures, d’Abicalçados et de l’agence brésilienne de promotion du commerce et des investissements (Apex-Brasil), ont vu leurs ventes augmenter vers l’Arabie saoudite, le Koweït, le Koweït, le Maroc, Bahreïn, le Soudan, la Tunisie, la Libye et Oman.