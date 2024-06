Hachani débriefe Nouri sur Pétersbourg et la rencontre du SE adjoint US du trésor

Les indicateurs économiques et financiers de la Tunisie, notamment, l’amélioration actuelle du stock en devises par rapport à la même période des années écoulées, a été au centre d’un entretien tenu, mardi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, entre le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fathi Zouhair Nouri.

Les deux parties ont passé en revue, à cette occasion, la participation d’une délégation de la BCT au forum économique mondial organisé, récemment, à Saint-Pétersbourg(Russie), sur le thème : « le rôle du secteur privé dans la croissance mondiale ».

Ils ont, en outre, évoqué la rencontre tenue entre le gouverneur de la BCT et le Secrétaire d’Etat adjoint au Trésor des Etats-Unis d’Amérique, Eric Meyer en présence de l’Ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Joey Hood. Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la coordination entre le gouvernement et la BCT en vertu du statut de la Banque.

- Publicité-