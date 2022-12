SAIPH construira une nouvelle usine de médicaments en Côte d’Ivoire

La Société arabe des industries pharmaceutiques (SAIPH) œuvre à finaliser, fin 2023, la construction d’une nouvelle usine de médicaments en Côte d’Ivoire, a dévoilé le directeur général de la société, Ramzi Sandi.

Il a ajouté, lundi, dans une déclaration à l’agence TAP, en marge de la participation d’une mission économique d’hommes d’affaires tunisiens en Côte d’Ivoire, que cette usine assurera 20% des besoins du pays en médicaments et augmentera de 20% la capacité de production des médicaments contre 6% actuellement.

Et de poursuivre que cette unité sera développée ultérieurement pour qu’elle soit une plate-forme régionale d’exportation de médicaments.

Sandi a fait savoir que les laboratoires SAIPH assurent des investissements en Côte d’Ivoire, compte tenu de son importance stratégique, de l’accélération de la croissance économique et de sa classification par les institutions d’investissement.

Cette nouvelle usine planifiera la production d’une grande variété de produits pharmaceutiques (médicaments cardiovasculaires et du diabète ….) et assurera l’emploi d’environ 150 ouvriers ivoiriens.

Elle attirera des compétences tunisiennes qualifiées pour aider à créer l’usine et à superviser la production et la formation, d’autant plus, que les industries pharmaceutiques nécessitent des protocoles spéciaux et une grande expertise.

Une mission économique menée par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) est actuellement (du 4 au 8 décembre) en visite à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Elle est composée de 70 investisseurs opérant dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la santé, des technologies de l’information et de la communication, de l’assurance et de BTP.

En quête de secteurs à fort potentiel d’exportation et d’opportunités d’implantation, ces investisseurs devront prendre part à des réunions de travail avec des responsables ivoiriens de haut niveau, à des ateliers sur le climat d’affaires.

Au programme figurent également des visites aux entreprises et de zones industrielles et l’organisation d’un forum économique tuniso-ivoirien.