Les listes se suivent et ne se ressemblent pas. En voici une autre

Alors que la Tunisie s’impatiente de Hichem Mechichi, qui ne se decidait pas encore ce samedi soir à livrer la liste officielle de ses ministres, nous croyons savoir de sources proches de l’un des candidats, que cette liste comprendrait :

-Moez Chakchouk au poste de ministre du transport et des communications

-Olfa ben Ouda à l’enseignement supérieur

– Ammar Youmbai aux affaires sociales

– Amel Jaiet au tourisme

-Ali Kaabi à la tête d’un pôle financier

-Youssef Ben Brahim pour la culture

– Taoufik Charfeddine à l’intérieur

– Leila Baghdadi au commerce.

Il va de soit que cette liste, comme toutes les autres, reste sujette à changements. Pour notre part, on peut juste assurer que quelques uns auraient été contactés par Dar Dhiafa.A Dar Dhiafa justement, on s’abstient de commenter cette nouvelle liste, et on nous assure qu’aucun timing n’a été jusque-là fixé pour l’annonce de la liste officielle des membres du gouvernement de Mr Mechichi, et que ce timing reste donc fonction des délais fixés par la constitution.