Les marchandises circulent via Ras Jdir malgré le coronavirus

Les marchandises ont continué à circuler entre la Libye et la Tunisie à travers leur frontière terrestre, selon les autorités sécuritaires de Ras Jdir, cités par « Libya Herald ».

Ceci malgré la fermeture actuelle de la frontière entre les deux pays pour les passagers, destinée à circonscrire la propagation de la pandémie du Coronavirus. Le flux de marchandises a repris en juin après que la Tunisie a fermé sa frontière en mars pour lutter contre le covid-19.

En avril, des centaines de camions chargés de marchandises sont restés bloqués à la frontière pendant des mois en attendant d’y entrer. Une intervention de la Chambre de commerce de Tripoli a débloqué la situation.

La direction de la sécurité a de nouveau souligné que les camionneurs de part et d’autre de la frontière ne sont pas autorisés à entrer dans l’autre pays ni à se rencontrer, et que les marchandises sont échangées au « point zéro » (no-mans-land).

La nouvelle intervient alors que des informations commencent à faire état de certaines pénuries de marchandises d’origine libyenne sur le marché libyen.

Rappelons qu’un service de fret a été annoncé en avril entre Sfax et Tripoli pour faciliter les échanges entre les deux pays.