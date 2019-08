Les Pick Up Peugeot “made in Tunisia” s’exportent vers l’Afrique

L’Unité de montage du Pick Up Peugeot Tunisie entamera à partir de demain, samedi 24 août 2019, l’exportation de 67 véhicules sur un total de 200 automobiles vers la Côte d’Ivoire, ce qui permettra de booster le secteur industriel tunisien, a annoncé vendredi le ministère du Commerce, sur sa page facebook.

Des opérations similaires à celles-là seront réalisées dans les prochains jours, a affirmé le ministre du Commerce, Omar El Béhi, en visite vendredi à l’unité de production à la zone industrielle El Mghira et cité sur facebook.

Le directeur général du constructeur automobile Peugeot, Jean- Philippe Imparato, avait annoncé, en 2017, la reprise en Tunisie de la commercialisation des Pick up “Peugeot ” (404) après 25 ans d’absence.

En novembre 2016, la Société Tunisienne Automobile Financière Immobilière et Maritime(Stafim) a signé à l’occasion de la conférence sur l’investissement Tunisie 2020 un mémorandum d’entente avec le groupe PSA-Peugeot portant sur la fabrication, le montage et la commercialisation des Pick Up Peugeot en Tunisie.

L’unité de production des Pick Up produit 3500 automobiles destinés aux marchés tunisiens, maghrébins et africains avec une capacité d’emploi estimée à 400 postes.

