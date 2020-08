Les producteurs de lait bloquent la route devant le ministère de l’agriculture

Les producteurs de lait ont tenté mercredi matin, de bloquer l’entrée du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche à Tunis, et de couper la route, devant ce département, avant d’être dispersés par les forces de l’ordre. Ils ont alors, ouvert les citernes à bord de leurs camions et déversé le lait sur la voie publique.

Les professionnels de la filière de la production laitière relevant de l’UTAP, tiennent un sit-in, devant le département de l’agriculture, pour protester contre l’aggravation de la crise qui étouffe leur filière.