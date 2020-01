Les propositions des partis seront incluses dans le document de référence d’Elyes Fakhfakh

Les propositions des partis politiques seront incluses dans le document de référence d’Elyes ‎Fakhfakh relatif au programme gouvernemental, a fait savoir mercredi Adnene Ben Youssef, ‎membre de l’équipe de négociation du chef du gouvernement désigné.‎

” Les propositions seront, de nouveau, présentées, jeudi, aux partis en vue de d’aboutir à un contrat ‎programme définitif pour les formations politiques concernées par les concertations sur la formation du futur ‎gouvernement “, a-t-il ajouté dans une déclaration à Tap.‎

Les réunions des commissions conjointes entre les partis concernés par les concertations sur le document de référence du programme gouvernemental ont commencé mardi à Dar Dhiafa à Carthage sous la présidence d’Elyes Fakhfak, chef du gouvernement désigné.

Les concertations se sont déroulées en deux sessions. La session matinale a réuni les partis du mouvement Ennahdha, du courant démocrate, du mouvement Al Chaâb et Tahya Tounes alors que la séance de l’après midi a regroupé des représentants de l’Union populaire républicaine, de Nidaa Tounes, d’al Badil et d’Afek Tounes.

Le document de référence s’articule autour de six axes principaux liés, notamment, aux principes de l’action gouvernementale, aux mécanismes d’exécution et aux priorités économiques et sociales pour la présente étape ainsi qu’à la composition du gouvernement.

Parmi les priorités du prochain gouvernement avancées par Fakhfakh, figure la lutte contre le crime, l’amélioration du pouvoir d’achat et la lutte contre la spéculation et la contrebande.