Les revenus de la SRTGN ne couvraient même pas les salaires

La Société Régionale de Transport de Nabeul a publié ses états financiers au 31 décembre 2018, faisant ressortir des fonds propres négatifs de 42 millions de dinars et un endettement total de 87 MDT, dont 36 MDT d’impayés auprès de l’administration fiscale et des caisses sociales et 18 MD de crédits obtenus auprès des banques publiques.

Ses produits d’exploitation de 29 MDT ne permettent même pas de couvrir les charges de personnel s’élevant à 37 MDTT. Malgré l’obtention d’une subvention d’exploitation auprès de l’Etat de 22 MDT, le résultat net de l’exercice ressort déficitaire de 10 MDT. En outre, le rapport du commissaires aux comptes est assortis de 6 réserves et 6 paragraphes d’observations ! C’est ce que constate l’expert Walid Ben Salah