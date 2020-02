Les sacs en plastique interdits dans les grandes surfaces et les pharmacies, dès le 1er mars

La guerre contre le plastique en Tunisie semble devoir prendre sa vitesse de croisière dès le mois de mars avec l’interdiction qui sera scrupuleusement faite aux supermarchés et aux pharmacies d’utiliser des sacs en plastique à usage unique, en attendant leur suppression totale et complète en 2021.

La pollution plastique est un problème croissant depuis quelques années en Tunisie, constate le quotidien londonien « The Guardian » dans une correspondance à partir de Tunis, concomitamment avec les défis posés par d’anciennes usines industrielles et les déchets ménagers à peine gérés.

Selon les plans du gouvernement, les grandes surfaces et les pharmacies cesseront d’utiliser les sacs à partir du 1er mars, tous les sacs devant être interdits d’ici janvier 2021. Les sacs réutilisables – définis par le gouvernement comme ayant une épaisseur de 40 micromètres et une capacité de plus de 30 litres, seront cependant épargnés.

Les sacs en plastique usagés sont devenus un fléau courant dans le paysage tunisien, soufflés à par le vent dans les arbres et produisant un impact nuisible sur les écosystèmes terrestres et marins du pays. Une tentative d’introduction d’une interdiction en 2016 a échoué à la suite de la forte résistance du secteur industriel. Cependant, elle a suffi à empêcher de nombreux supermarchés de premier plan du pays de distribuer des sacs gratuits. Au lieu de cela, les magasins ont commencé à faire payer un plus petit nombre de sacs plus durables, ce qui a entraîné une réduction spectaculaire du nombre total de sacs en circulation.

Entre 400 et 1 000 ans pour se dégrader

“Nous sommes devenus dépendants du plastique à usage unique ou jetable – avec de graves conséquences pour l’environnement”, a déclaré le Dr Wassim Chaabane, fondateur de l’Association tuniso-méditerranéenne de l’environnement, un groupe environnemental, au Guardian. “En Tunisie, plus de 4,2 milliards de sacs plastiques à usage unique sont consommés, alors que 1,2 milliard de sacs sont importés de manière informelle”.

Les sacs en plastique peuvent prendre entre 400 et 1 000 ans pour se dégrader sous l’effet de la lumière. Une fois réduits en minuscules particules, ils continuent à contaminer le sol et les cours d’eau, mettant en danger les habitats locaux et polluant les mers et les rivières.

C’est ce qu’explique Hédi Chebli, directeur général de l’environnement et de la qualité de vie au ministère des Affaires locales et de l’environnement.”Depuis la révolution, nous avons de sérieuses difficultés dans différentes régions et différentes villes avec les sacs en plastique, qui sont petits et qui ont été jetés et qui nuisent à l’environnement”.

Contrairement à la tentative précédente d’interdire leur utilisation, a-t-il souligné, cette dernière initiative est le fruit d’une vaste consultation citoyenne et de l’Organisation patronale, l’Utica, impliquant également la participation volontaire de la plupart des supermarchés et des pharmacies. Les négociations sur l’interdiction élargie, qui sera introduite l’année prochaine, sont en cours.

Cette initiative a été saluée par des militants de la société civile de Tunis et par le groupe de pression environnemental « Break Free from Plastic ». Tous ont mis en garde contre son introduction sans un suivi et un soutien adéquats. Les plus vulnérables seront les petits commerçants qui comptent sur la distribution régulière de sacs à leurs clients.

« Avec l’environnement, tout compte »

La Tunisie est confrontée à d’autres défis environnementaux importants. Les plastiques à usage unique, tels que les pailles de boisson et le plastique utilisé dans les emballages commerciaux, restent monnaie courante. Ailleurs, la dépendance de la Tunisie à l’égard d’une industrie lourde souvent archaïque, notamment la production de phosphate, a rendu inutilisables des pans entiers du pays et du littoral.

Si le gouvernement fait des progrès en matière de limitation de la pollution, dans un pays où le chômage atteint 15 % au niveau national, toute mesure qui pourrait être perçue comme préjudiciable à l’industrie, et donc comme un danger pour l’emploi, est susceptible d’être controversée.

Le directeur général de l’environnement reste néanmoins optimiste. Avec l’environnement, on ne peut pas dire : “C’est très important, alors il faut commencer par ça”, ou.. : “C’est très petit, je peux donc l’ignorer. Avec l’environnement, tout compte”.

Traduction : AM