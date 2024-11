Les Sénégalais aux urnes pour élire leurs députés

Les Sénégalais élisent dimanche leurs députés, les dirigeants du pays visant la majorité la plus large possible pour appliquer l’agenda de rupture et de justice sociale avec lequel ils ont été portés au pouvoir il y a huit mois.

Les bureaux de vote ont progressivement ouvert à partir de 08h00 et doivent fermer à 18h00. Des projections fiables de la nouvelle Assemblée pourraient être disponibles dès lundi matin grâce aux médias.

Bassirou Diomaye Faye a été élu président au premier tour en mars, dénué de toute expérience exécutive mais tiré vers le sommet par l’enthousiasme et l’aspiration au changement d’une population jeune et éprouvée par trois années de confrontation politique et de crise économique.

Son bouillant mentor Ousmane Sonko, qui aurait dû être à sa place si sa candidature n’avait été invalidée, est devenu Premier ministre.

Pendant des mois, ces avocats d’un « panafricanisme de gauche » ont mené une cohabitation conflictuelle avec une Assemblée toujours dominée par l’ancienne majorité présidentielle. M. Faye l’a dissoute dès que les délais constitutionnels l’ont permis, en septembre.

Environ 7,3 millions d’électeurs sont appelés à élire 165 députés qui siégeront pour cinq ans.

Le Premier ministre a voté en matinée à Ziguinchor (sud) et en a profité pour lancer un appel au calme: « la démocratie s’exprime dans la paix et dans la stabilité. Et je pense que quand on est en démocratie, il n’y a pas de place pour la violence ».

Le président Faye a pour sa part accompli son devoir électoral dans le village familial à Ndiaganio.

« Le peuple est en train de sortir et d’exercer son droit de se choisir ses représentants à l’Assemblée nationale. Il le fait dans le calme, dans la sérénité, dans la pure tradition démocratique sénégalaise », s’est-il félicité.

« Il y aura toujours des vainqueurs à l’issue de cette élection. Il y aura aussi des vaincus. Mais en définitive, c’est le peuple sénégalais qui sera gagnant », a-t-il insisté, cité par l’AFP.

