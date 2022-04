Les services de la douane déjouent une tentative de contrebande de 4 plaques d’or de 2MD

Une Brigade spéciale relevant du bureau de l’Aéroport international de Tunis-Carthage a pu déjouer une tentative de contrebande de 4 plaques en or pesant 15 kg d’une valeur de 2 millions de dinars (MD), en possession d’un voyageur étranger, a indiqué la Douane tunisienne.

Le suspect a proposé aux agents de la douane un pot-de-vin de 30 mille dollars qui devraient être fournis à travers un de ses proches résident en Tunisie.

Les agents de la douane ont réussi à tromper le suspect en lui indiquant qu’ils avaient accepté le pot-de-vin et à piéger son partenaire devant l’aéroport avec la somme d’argent en sa possession.

Le ministère public au tribunal de première instance a autorisé la saisie de ces plaques d’or, ainsi que le montant .

Un Procès-verbal a été rédigé à cet effet et l’affaire a été transférée à la Direction des enquêtes douanières pour approfondir les investigations.

Ainsi, les investigations réalisées, sous la tutelle du ministère public au pôle judiciaire économique et financier ont permis de découvrir un réseau international de commerce de devises dirigé par un citoyen étranger résident en Tunisie. La valeur transférée à l’étranger de manière illégale est de l’ordre de 2MD.