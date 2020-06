Les super-yachts de retour dans les eaux tunisiennes dès le 27 juin

À partir du 27 juin, les super-yachts pourront naviguer dans les eaux tunisiennes et reprendre leurs services maritimes réguliers, y compris le soutage en franchise de droits. Des procédures strictes et des protocoles de sécurité pour l’industrie hôtelière sont en cours de déploiement en vue de cette date. Conformément aux directives de l’Organisation mondiale de la santé, le personnel du secteur hôtelier suit une formation complémentaire pour être en mesure d’appliquer avec compétence les nouvelles procédures de sécurité requises.

Selon Yacht Services Tunisie, un effort concerté est déployé à l’échelle nationale pour s’assurer que la gestion exceptionnelle de la pandémie de coronavirus en Tunisie se poursuivra une fois que la vie normale aura repris son cours.

« La Tunisie a vécu beaucoup de choses au cours des neuf dernières années, mais à chaque fois, elle se heurte à des obstacles », commente Kim Williams de Yacht Services Tunisia. « Maintenant que la fin du confinement est en vue, et que nos frontières internationales sont sur le point de rouvrir, nous devrions tous être très reconnaissants de l’action rapide du gouvernement tunisien. Nous suivrons bien sûr des procédures sanitaires strictes lorsque nous accueillerons nos yachts dans le port et nous continuerons à suivre tous les protocoles gouvernementaux au fur et à mesure de leur publication ».

« L’expérience réussie de la Tunisie dans la lutte contre le coronavirus envoie des signaux rassurants au reste du monde. C’est l’un des pays les plus sûrs en termes de santé que les touristes peuvent visiter », déclare Zurab Pololikashvili, secrétaire de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

La réponse des régions à COVID-19 a consisté en la fermeture de toutes les frontières terrestres, maritimes et aériennes, le 21 mars. Les citoyens tunisiens qui se trouvaient à l’étranger ont été rapatriés moyennant une période de confinement de 14 jours dans les hôtels. Trois mois plus tard, la diligence dont a fait montre le pays a porté ses fruits, puisqu’il est l’un des premiers pays à rouvrir ses frontières aux visiteurs étrangers, aux clients des super-yachts et aux touristes. Pour quantifier le succès de la campagne tunisienne contre les coronavirus, le pays ne compte plus que cinq cas pour un million d’habitants, comme le montrent les données de John Hopkins, en date du 8 juin 2020.

Avec le Monténégro et la Croatie, la Tunisie est l’une des seules destinations de superyachts à afficher moins de 10 cas pour un million d’habitants.