Les syndicats du secteur pétrolier menacent de grève !

Les membres de la fédération des syndicats de base du secteur pétrolier et des produits chimiques menacent d’observer une grève sectorielle si les autorités de tutelle ne répondent pas à leurs demandes relatives à la régularisation de la situation des employés renvoyés de la société OMV et leur intégration dans le projet du gaz de Tataouine, rapporte Mosaique fm.

Les membres de la filiale ont exprimé leur soutien absolu aux revendications des agents et cadres de l’entreprise Eni de Oued Ezzar et Jbal Krouz et Borma ainsi que l’amélioration des conditions de vie des agents de la société SITAP.