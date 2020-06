Les températures en baisse, lundi

Une baisse des températures est prévue ce lundi. Celles-ci oscillent entre 25 et 30 degrés au nord et sur les hauteurs et entre 32 et 37 degrés dans le reste des régions et pourraient atteindre 40 degrés à El Borma et borj El Khadhra au sud.

Des cellules orageuses apparaîtront l’après-midi sur les hauteurs ouest avec des averses isolées et des chutes de grêle dans certains endroits et atteindront progressivement d’autres régions est.

Vent d’une vitesse maximale de 40km/h et mer généralement agitée.