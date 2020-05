En ce lundi 11 mai 2020, le ciel sera dégagé sur l’ensemble du pays avec des températures variant entre 24 et 29 degrés dans les régions côtières et varieront entre 30 et 37 degrés dans les autres régions.

Le vent fort atteindra 60 Km/h et la mer sera agitée sur les côtes Est et très agitée sur le nord.