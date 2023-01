Les touristes chinois sont de retour, les voyagistes se frottent les mains !

La Chine a levé dimanche les restrictions frontalières en vigueur depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, fermant la page de son intransigeante politique du « zéro-Covid ».

De nombreux Chinois ont prévu de recommencer à se déplacer à l’étranger, une reprise du tourisme très attendue dans des pays comme la Thaïlande ou l’Indonésie, mais aussi ailleurs, comme en Tunisie où les agences de voyage en Tunisie attendent les touristes chinois après l’optimisation de la réponse de Pékin au Covid-19

Pour le directeur général de la société de voyages Tunisia Blue Sky, Amir Ben Aribia, le pire est passé. Lui et ses collègues se préparent à l’arrivée d’une nouvelle vague de voyageurs chinois en 2023.

Les dernières mesures de riposte de la Chine au COVID-19 sont chaleureusement accueillies par les hôteliers et les agences de voyage en Tunisie, qui se préparent à la venue des hôtes chinois.

Le voyagiste Ben Aribia a déclaré à l’agence de presse chinoise Xinhua qu’il était très heureux d’entendre cette bonne nouvelle, car les clients chinois représentent la majeure partie des activités de la société.

Exerçant dans le secteur du tourisme de deuxième génération dont le père, un guide de voyage avec des années d’expérience, Amir a fondé sa propre société, à savoir Tunisia Blue Sky, en 1996.

L’entreprise a commencé à recevoir des touristes chinois en 2013. Avant la pandémie, environ 90 % de leurs clients venaient de Chine.

« Le marché chinois est énorme et se développe rapidement. Les Chinois voyagent dans le monde entier », a-t-il souligné. Aujourd’hui, la Chine est non seulement le plus grand marché du voyage dans le monde, mais aussi l’un de ceux qui dépensent le plus au niveau mondial.

À son apogée en 2019, les citoyens chinois ont effectué 155 millions de voyages à l’étranger. Selon The Economist, basé à Londres, un touriste international sur 10 était chinois avant la pandémie.

Le Chinois porté sur les sites historiques et la nature

« Par rapport aux Européens, qui préfèrent les vacances d’été au bord de la mer, les Chinois montrent plus d’intérêt pour les sites historiques et les paysages naturels, comme les ruines de l’ancienne Carthage et le désert du Sahara », a déclaré Amir, ajoutant que cela leur a apporté un revenu important et stable.

En 2017, la Tunisie a commencé à offrir une entrée sans visa aux touristes chinois. Depuis lors, la Chine s’est imposée comme l’un des marchés à forte croissance de la Tunisie, les arrivées de touristes chinois passant d’environ 7 400 en 2016 à plus de 18 000 en 2017.

« Avant l’exemption de visa, les voyageurs chinois venaient rarement en Tunisie. Mais maintenant, de plus en plus de personnes affluent vers le pays d’Afrique du Nord », a déclaré à Xinhua Cai Feifei, représentante de la Tunisie chez SaishangTour, une société de services de voyage dont le siège est à Pékin.

Elle a ajouté que les touristes chinois apprécient particulièrement de passer les nuits dans des tentes dans le désert du Sahara.

Bordant le désert du Sahara et la mer Méditerranée, la Tunisie est réputée pour ses riches ressources touristiques.

Le tourisme est un pilier de l’économie tunisienne. De 2015 à 2019, 7,2 millions d’arrivées par an en ont fait l’un des pays les plus visités d’Afrique, selon WorldData. La société de statistiques sur Internet Statista a montré que le tourisme a généré 10 % de son produit intérieur brut en 2022.

La pandémie de COVID-19 a porté un coup dur à l’industrie touristique du pays. En 2020, les recettes ont chuté de 62 % pour atteindre 1,01 milliard de dollars.

« Comme on s’attend à ce que les touristes chinois soient plus nombreux, nous espérons bien qu’il y aura un jour des vols directs entre la Chine et la Tunisie », a dit le patron de Tunisia Blue Sky .