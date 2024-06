Les USA  et leurs alliés publient une déclaration commune sur l’accord de cessez-le-feu à Gaza

La Maison Blanche a publié une déclaration commune concernant l’accord de cessez-le-feu présenté par le président américain Biden.

La déclaration, attribuée aux dirigeants des États-Unis, de l’Argentine, de l’Autriche, du Brésil, de la Bulgarie, du Canada, de la Colombie, du Danemark, de la France, de l’Allemagne, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Serbie, de l’Espagne, de la Thaïlande et du Royaume-Uni, indique que les dirigeants de ces pays « soutiennent pleinement le mouvement vers un accord de cessez-le-feu et de libération des otages actuellement sur la table et tel qu’exposé par le président Biden le 31 mai 2024 ».

La déclaration affirme qu’« Israël est prêt à aller de l’avant avec l’accord » et appelle le Hamas à l’accepter et à entamer le processus de libération des captifs.

La proposition, qui prévoit un cessez-le-feu de six semaines dans la première phase avant une transition vers un cessez-le-feu permanent, a suscité des messages contradictoires de la part des responsables israéliens, Netanyahu affirmant qu’il est toujours déterminé à « éliminer » le Hamas avant de mettre fin à la guerre.