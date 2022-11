Les vacances d’hiver avancées de deux jours

Les ministères de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que de la formation et de l’emploi ont annoncé, lundi, dans un communiqué conjoint que les vacances d’hiver commenceront le 15 décembre 2022 après les cours et se poursuivront jusqu’au 1er janvier 2023.

Initialement prévues le 17 décembre 2022, les vacances ont été avancées de deux jours en raison des élections législatives prévues le 17 décembre 2022, lit-on de même source.

- Publicité-