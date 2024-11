Qui sauvera le soldat « Ciments de Bizerte » ?

A la fin du 3ème trimestre de l’exercice courant à Bizerte, la plus vieille cimenterie du pays (Créé en novembre 1950 et introduite en Bourse en octobre 2009 à 11,5 DT), n’a produit aucun kilo de Clinker qui est la matière de base du ciment. Pas de Clinker pendant une année ; c’est, pas de ciment aussi. Les chiffres de la SCB (Société des Ciments de Bizerte), indiquent une baisse de production de ciment de 81,7 % (16,7 mille tonnes contre 91,8 mt. Et de fait, le chiffre d’affaire (ventes locales et revenus du quai propriété de la SCB) baissait de plus de 68 % et n’est plus en millions de Dinars tunisiens, mais en quelques centaines de milliers de Dinars. Quant à l’export, la SCB n’en a rien depuis les 10.856 tonnes du 3ème trimestre 2023 ! Comble des problèmes, la SCB n’a pas pu honorer ses engagements envers ses fournisseurs, et ses banques créditrices !

Des baisses en cascade, et à l’effet domino

Selon les derniers indicateurs d’activité trimestriels, le management de l’entreprise explique ces baisses, d’abord par le fait que « la production du clinker a été suspendue durant tout le 3èmeTrimestre 2024. Cette suspension est due à l’absence du combustible à savoir le coke de pétrole seul source d’énergie possible pour le fonctionnement du four et ce, suite aux difficultés financières rencontrées par la société qui l’ont empêché d’importer cette matière .

La production de ciment durant ce 3éme Trimestre 2024 a été de 16.796 tonnes, production en baisse de -75.020 tonnes par rapport à la même période de l’année 2023 qui a était de 91.816 tonnes soit une régression de -81.70%. Le chiffre d’affaires local de la Société les Ciments de Bizerte durant ce 3éme Trimestre 2024 a diminué de -18.086.855 DT (Dinars Tunisien) soit -77.43% par rapport à la même période de 2023 passant de 23.358.027DT à 5.271.172DT en 2024.

Cette diminution est due principalement à l’arrêt total de la production du clinker durant cette période. Le chiffre d’affaires total de la Société Les Ciments de Bizerte durant ce 3éme Trimestre 2024 a connu la même diminution suite à l’absence totale d’exportations. Durant ce 3éme Trimestre 2024, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a généré des revenus en hors taxe de 1.204.906 DT, suite aux déchargements de coke de pétrole de six (06) navires pour une quantité globale de 100.400 tonnes.

Le management l’avoue, ça va très mal !

Et dès le début du communiqué des indicateurs du 3ème trimestre 2024, le management des Ciments de Bizerte l’avoue. « La continuité de la crise financière et l’accumulation de dettes ont aggravé les difficultés économiques de la société ». Pire, et cela rappelle le cas d’El Fouledh qui ne vit plus que de ferraille, « étant donné la rupture de son activité normale dans l’industrie du ciment elle se limite uniquement à l’activité de broyage du clinker importé de l’étranger ou acheté localement et de déchargement des bateaux de coke de pétrole au profit des autres cimenteries ».

Evoquant l’état de son endettement, le management du cimentier étatique dans le conseil d’administration duquel siègent les représentants de 6 ministères, précisait que « compte tenu de la continuité de la crise financière de la société, elle n’a pas pu honorer ses engagements envers ses fournisseurs ainsi que ses dettes bancaires . À la fin de ce trimestre, le total de ces dettes bancaires a augmenté de 5.724.183 DT par rapport au 31/12/2023, de fait de l’accumulation des intérêts de retard et de rééchelonnement.Aussi, les crédits de gestion ont augmenté de 5 265 635 DT et ce aussi suite à l’accumulation des intérêts de retard et de rééchelonnement ».

Et maintenant ?

Les chiffres de la SCB évoquent un endettement global de plus de 131.563.170 MDT (dont presque 102 MDT en principal), pour un capital de de 44.047.294 DT en 2023 (Chiffres BVMT)

Ainsi donc, ce que le communiqué du cimentier public tunisien présentait comme « perspectives du 4ème trimestre (« Reprise de la production de clinker, importer le coke de pétrole et le brique réfractaires pour le démarrage du four, et la continuité de l’importation du clinker »), semble n’être que des rêves, en couleur et en 3D, au moins pour ce qui reste de l’exercice financier 2024 !

Pour l’instant, Fatma Thabet ministre de l’industrie où elle a passé le plus clair de son parcours professionnel, sans compter les 5 années à Bizerte où elle était Pdg du parc des activités économiques, semble regarder ailleurs et laisse faire le temps, qui n’est pourtant pas le meilleur des alliés en pareil cas, car c’est toujours une question d’argent. On n’a pas, non plus, vu passer un dossier SCB passer en CIM ou en conseil des ministres.