Les ventes de voitures en chute libre !

Les ventes de voitures particulières en Europe ont chuté de 24,1% en juin par rapport à l’année précédente mais le marché automobile s’est amélioré depuis mai grâce à la levée des mesures de confinement destiné à lutter contre le coronavirus dans la région.

Le mois dernier, les immatriculations de voitures neuves sont ressorties à 1.131.843 véhicules dans l’Union européenne, la Grande-Bretagne et les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE), selon les chiffres de l’Association européenne de l’industrie automobile (ACEA) publiés par Reuters.

En mai, les ventes avaient chuté de 56,8% par rapport à l’année précédente.

Les ventes ont reculé sur tous les marchés européens, sauf en France où elles ont augmenté de 1,2% en juin grâce à la mise en œuvre d’incitations gouvernementales pour les véhicules à faibles émissions.

Les immatriculations en Allemagne ont reculé de 32,3% et elles ont baissé respectivement de 36,7%, 23,1% et 56,2% en Espagne, en Italie et au Portugal.

Les ventes du groupe allemand Volkswagen ont diminué de 25,9% en juin, tandis que Renault et PSA ont enregistré une baisse de 16,3% et 29,6% respectivement.

Les constructeurs automobiles premiums ont également enregistré une baisse de leurs ventes en juin, celles de BMW ayant chuté de 26,3% et celles de son concurrent Daimler de 19,2%.

Sur l’ensemble du premier semestre, les ventes automobiles européennes ont chuté de 39,5%, conséquence de l’arrêt économique provoqué par la mise en œuvre en mars de mesures de confinement dans toute l’Europe pour endiguer la propagation du coronavirus.