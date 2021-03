L’Espagne veut accroître sa présence économique en Afrique

L’Espagne aspire à devenir un « partenaire stratégique et spécial » de l’Afrique, où sa présence économique reste encore modeste, a affirmé, lundi 29 mars, le premier ministre Pedro Sanchez lors de la présentation d’un plan intitulé « Focus Afrique 2023 ». « Nous allons faire de ces dix prochaines années […] la décennie de l’Espagne en Afrique », a-t-il lors de la présentation de ce plan qui, outre le volet économique, inclut un volet coopération dans les migrations, un autre sur la sécurité et un autre encore visant à valoriser le rôle des femmes.

L’Afrique représente jusqu’à présent 6 % des exportations espagnoles et 7 % de ses importations, selon les chiffres du gouvernement. Un continent où les grandes puissances économiques comme la Chine, les Etats-Unis et la France sont très présents et où la progression des entreprises espagnoles est, selon M. Sanchez, l’« un des objectifs actuels » du gouvernement.