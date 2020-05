L’Espérance ST reprend les entrainements

L’espérance Sportive de Tunis, a repris mardi les entraînements au Parc B Hassen Belkhodja à Tunis.

Les joueurs ont été séparés en deux groupes formés de sept joueurs chacun. Le premier groupe s’est entrainé à 16h30 et le deuxième à 17h30.

Les joueurs ont été répartis sur chaque moitié du terrain et se sont entraînés en individuel, selon les instructions du guide des procédures sanitaires adapté à la situation actuelle, élaboré par la fédération tunisienne de football et publié mardi.

Il est a rappeler que seules les catégories seniors, clubs de la Ligue I professionnelle et 4 clubs de la Ligue II professionnelle, l’Olympique de Béjà, l’Etoile olympique de Sidi Bouzid, l’Avenir Rejiche et l’EGS Gafsa, sont autorisés à reprendre les entraînements de manière individuelle puis collective, conformément à la décision des autorités compétentes selon un calendrier bien défini et des mesures de précaution bien déterminées.

Après 16 journées du championnat de la ligue 1, suspendu depuis le 16 mars en raison du coronavirus, l’Espérance est leader du classement avec 43 points à 10 longueurs d’avance sur le CS Sfaxien .

La FTF prévoit de reprendre la ligue 1 en août prochain après autorisation des autorités compétentes.