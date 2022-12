L’été 2022, deuxième été le plus chaud observé en Tunisie depuis 1950

L’été 2022 est classé deuxième été le plus chaud observé en Tunisie depuis 1950, avec un écart de +2 °C par rapport à la normale de la température moyenne (27,8°C), sur la péride 1991-2020, selon le Bulletin Climatologique de l’été 2022 (Juin- Juillet-Août) récemment publié par l’INM.

L’été 2021 reste le plus chaud jamais mesuré en Tunisie, avec une anomalie de température de +2,2°C (écart entre la température mesurée et la température moyenne normale, sur une période d’au moins 30 ans).

Les températures de l’été 2022, ont été exceptionnellement élevées dans la plupart des régions pendant la majeure partie de la saison estivale, surtout pendant le mois de juin qui a été classé premier mois de juin le plus chaud. Plusieurs records de température maximale ont été enregistrés pendant cet été.

En continuité avec la fin du mois de mai, la première décade du mois de juin 2022 a enregistré des anomalies des moyennes nationales de la température maximale quotidienne, dépassant les 6°C, puis la température a chuté au niveau de la moyenne jusqu’au 15 du mois pour recommencer à grimper graduellement jusqu’à atteindre des anomalies records comprises entre 6,7°C et 9,7°C sur la période du 25 juin au 7 juillet. Deux pics de température ont été aussi, enregistrés à la fin du mois de juillet et au milieu du mois d’août.

Les températures moyennes de cet été ont varié entre 26,3°C à Tabarka, et 33,2°C à El Borma et elles étaient largement supérieures aux normales dans toutes les régions. La moyenne générale (27 stations principales) de la température moyenne a atteint 29,8°C, dépassant la normale d’été (1991-2020) de + 2°C. Par conséquent, cet été a été classé deuxième été le plus chaud après l’été 2021 (30°C).

Les moyennes saisonnières de la température maximale quotidienne de l’été 2022, ont été nettement supérieures aux normales saisonnières de référence sur toutes les régions et elles ont varié entre 31,1°C à Mahdia et 40,9°C à Tozeur.

Les températures minimales de l’été 2022 ont aussi dépassé les moyennes saisonnières de référence dans toutes les stations. Elles ont été comprises entre 19,4°C à Siliana et 27,9°C à Tozeur. En moyenne sur toute la Tunisie, la température minimale a atteint 23,1°C et a été supérieure à la normale de +1,8 °C, sur la période 1991-2020.

Deux vagues de chaleur ont envahi la Tunisie en juin 2022, la première survenue à partir du début du mois, a été caractérisée par des températures très élevées, ayant dépassé les normales du mois de plus de 7°C et durant au moins trois jours successifs sur la plupart de nos régions du nord au sud du pays. Une anomalie de +14,2°C a été enregistrée le 4 juin à Béja. La deuxième vague a eu lieu pendant la période du 25 au 28 du mois avec deux records : une à Béja (47,8°C) avec une anomalie de +13,2°C et l’autre à Médenine (47,8°C) avec une anomalie de +12,5°C.

Pluviométrie : L’été 2022, deuxième été le plus sec après celui de 1993

En ce qui concerne la pluviométrie, le cumul saisonnier total a atteint 167,4 mm et a été inférieur à la normale saisonnière des mêmes stations (681,4 mm) avec un déficit de 75%, ce qui classe cet été, comme étant le deuxième été le plus sec après celui de 1993.

Au cours de l’été 2022, les vents étaient généralement faibles à modérés, à l’exception de certains jours où la vitesse du vent était élevée et les maximales comprises entre 60 et 90 km/h, dépassant parfois, 100 km/h. En effet, durant le mois de juin 2022, la vitesse maximale du vent a atteint 101 km/h à Siliana le 29 juin, tandis qu’au mois de juillet, elle a atteint une vitesse maximale de 94 km/h à Thala le 2 du mois. Pendant le mois d’août, la vitesse maximale du vent a atteint 108 km/h à El Borma le 2 août et aussi à Monastir, le 15 août 2022.