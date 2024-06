La Tunisie, un pays des moins pollueurs au monde, selon un climatologue

Zouhair Hellaoui, professeur à l’Université de Tunis et chercheur en sciences du climat, a indiqué que la Tunisie est parmi les pays les moins pollueurs au monde, avec seulement 0.07% des émissions mondiales à effet de serre, mais elle fait partie des régions les plus touchées par le réchauffement climatique.

Il a ajouté que ces changements climatiques impactent l’économie nationale et poussent l’Etat tunisien à revoir son système économique. « Aujourd’hui, il faut prendre en considération le réchauffement climatique, avant le lancement de tout projet ou activité à caractère économique, d’autant que des études onusiennes prédisent une hausse de 4 degrés des températures moyennes du globe, d’ici 2050 », a-t-il dit.

« Pour faire face à cette situation, à l’échelle locale, il est impératif de maîtriser les ressources hydriques et de miser sur l’afforestation, particulièrement sur les énergies alternatives, à savoir solaire et éolienne », a-t-il ajouté.

Dans le même contexte, Zouhair Hellaoui a indiqué que les effets du réchauffement climatique se sont spécialement fait sentir, ces dernières années. « On enregistre des températures au-dessus de la moyenne, des vagues de chaleur plus fréquentes, ce qui n’impacte pas seulement les ressources hydriques mais aussi tous les écosystèmes terrestres et marins », a-t-il indiqué.