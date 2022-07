Conférence de la RSS sur le dialogue politique pour le climat en Tunisie

La Royal Scientific Society (RSS) a organisé une conférence intitulée « Dialogue politique pour le climat » en Tunisie, dans le cadre de la deuxième phase du projet MINARET (MENA Region Initiative as a Model of NEXUS Approach and Renewable Energy Technologies).

Le projet vise à aider les municipalités à atteindre la résilience climatique grâce à l’approche Nexus, ainsi qu’à développer des plans d’action pour l’énergie durable et le climat. Le projet apporte également un soutien technique ciblé pour préparer des propositions de projets intégrés économiquement viables, précise l’agence de presse jordanienne Petra.

La conférence a vu la participation de représentants des ministères tunisiens de l’intérieur, de l’énergie, de l’eau et de l’environnement, des municipalités concernées, d’organisations internationales, d’experts climatiques et d’experts de la Royal Scientific Society/National Centre for Energy Research.

La rencontre a mis l’accent sur le rôle important des structures de gouvernance locales dans la préparation de leurs communautés à relever les défis liés au changement climatique en adoptant des solutions intégrées et innovantes.

MINARET vise à relever « les défis et opportunités uniques de la région MENA en matière de durabilité » en augmentant les capacités locales et régionales de durabilité en utilisant les synergies entre la technologie et l’efficacité des énergies renouvelables, la gestion de l’eau et la sécurité alimentaire, selon leur site web.