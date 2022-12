Climat: Le mois d’octobre 2022 est le 2ème le plus sec après octobre 1960

Le mois d’octobre 2022 est le 2ème le plus sec après octobre 1960, avec un cumul de précipitations de 92.8mm représentant uniquement 9 % de la normale du mois (835 mm), soit un déficit pluviométrique de 90%, constate l’Institut National de la Métrologie (INM).

Dans son bulletin mensuel du mois d’octobre rendu public mercredi, 28 décembre 2022, l’INM a indiqué que le mois d’octobre de cette année a été le huitième mois d’octobre le plus chaud depuis 1950. La moyenne générale de la température a été de 23.3°c, dépassant ainsi la normale de 1.4°C (1991-2020).

Pendant ce mois, les moyennes de la température maximale quotidienne ont été au-dessus de la normale, alors que les températures minimales quotidiennes ont subi une baisse relative durant la troisième décade du mois.Les moyennes mensuelles de la température maximale quotidienne du mois d’octobre 2022 ont été dans la plupart des régions largement supérieures aux normales et quatre stations ont battu leur propre record de moyenne mensuelle du mois d’octobre.Pour ce qui est des moyennes mensuelles de la température minimales quotidienne, elles ont varié entre 12.8°C à Kasserine et 23.1°C à Médenine. La moyenne des 27 stations principales a été de 17.2°C avec un écart positif de 0.7°C par rapport à la normale de la température minimale du mois d’octobre. A l’échelle régionale, excepté Djerba et El Borma, les moyennes de température ont dépassé les normales avec des écarts compris entre 0.1°C à Remada et 3.5°C au Kef.

Un nouveau record de moyenne mensuelle de la température du mois d’octobre a été enregistré au Kef avec une moyenne de 24.1°C. L’ancien record de cette station était 23.1°C pour le mois d’octobre 2013.