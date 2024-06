L’extension de la câblerie SEBN aura lieu à Jendouba 

Finalement, le gouvernement tunisien, s’engage pour offrir au promoteur germano- nippon ,les avantages prévus par la loi pour lui faciliter la réalisation d’une extension de son actuelle usine pour réaliser à Él Irtyah 2, une nouvelle câblerie qui va créer quelques quatre milles nouveaux emplois. C’est ce qu’annonce le blog de la chambre de commerce et d’industrie du nord-ouest

Selon Cherif Lachnani, président de CCINO, « il est vrai qu’à un certain moment, des doutes et des rumeurs ont commencé à circuler autour de ce projet qui finalement verra le jour bien chez nous , et pas au Maroc, grâce aux efforts des responsables régionaux officiels et organisations, mais également la nouvelle équipe gouvernementale…sans oublier l’équipe du bureau d’études STECOT qui ne cesse de batailler pour que ce projet demeure chez nous….consacrant ainsi l’image de Jendouba comme hub de l’industrie électronique et électrique…