A fin janvier 2021, le solde de la balance commerciale était déficitaire de 792,2 millions de dinars (MDT), contre 970,5 MDT, en janvier 2020, suite à la baisse de 7,9% des exportations et de 10,1 % des importations, selon les dernières statistiques sur le » Commerce Extérieur aux prix Courants » publiées, mercredi, par l’INS.

Sous le régime général, les échanges commerciaux sont déficitaires de 2001 MDT (-2044,1 MDT en janvier 2020), alors qu’ils sont bénéficiaires sous le régime offshore de 1208,8 MD (+1073,6 MDT en janvier 2020), d’après l’institut national de la statistique.



L’homme qui met en doute les chiffres de l’INS sur le déficit commercial

- Publicité-

Pourtant, Jamel Aouididi, économiste et expert en développement, avait précédemment affirmé à l’Agence Tap que le problème du déficit de la balance commerciale en Tunisie réside dans la méthodologie de calcul, basée sur les résultats des transactions effectuées sous les deux régimes (régime général et régime off-shore).

« Or, à l’échelle internationale, il est recommandé, depuis 2008 par le FMI, de se contenter des résultats du régime général uniquement dans le calcul du résultat de la balance commerciale. Dans la mesure où les sociétés exerçant sous le régime offshore ne sont tenues ni de rapatrier ni de céder les recettes de leurs exportations. Et donc, n’impactent pas les réserves en devises ».

Pour l’INS, le taux de couverture a gagné 2 points en janvier 2021, pour s’établir à 81%, contre 79%, en janvier 2020.L’institut explique ce résultat par le déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (-419,6 MD), la Turquie (-164,7 MD), la Russie (-137,1 MD) et l’Algérie (-49,7 MD).

En revanche, le solde de la balance commerciale a enregistré un excédent avec d’autres pays ,principalement la France de 348,6 MD, l’Italie (3,6 MD), la Libye (93 MD) et le Maroc (27,7 MD).

Le déficit de la balance commerciale hors énergie se réduit à 439,2 MD, alors que le déficit de la balance énergétique s’établit à 353 MD (44,6% du total du déficit) contre 435,5 MD durant la même période en 2020.Les exportations en baisse de 7,9%



Moins d’équipements de matières premières. Mais aussi, moins de consommation

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants durant le mois de janvier 2021 montrent que les exportations ont diminué de 7,9%, contre un repli de 4,2% durant le mois de janvier 2020.

Les exportations ont atteint le niveau de 3366,4 MDT contre 3655,6 MDT durant le mois de janvier 2020.Le repli observé au niveau de l’exportation concerne la majorité des secteurs. En effet, des baisses sont enregistrées au niveau des secteurs de l’énergie (-44,7 %), des mines, phosphates et dérivés de (-57,5 %), du textile et habillement et cuirs de (-10,5 %), des industries manufacturières de (-3,7 %) et de l’agriculture et des industries agroalimentaires de (-2,1 %). En revanche, le secteur des industries mécaniques et électriques a enregistré une légère hausse de (+0,6 %).

Les importations s’inscrivent aussi à la baisse

Les importations ont enregistré une baisse de 10,1 %, contre un repli de 14,2 % durant le mois de janvier 2020. En valeur, les importations ont atteint 4158,7 MDT contre 4626,1 MD durant le mois de janvier 2020. La baisse des importations est due, essentiellement, à la régression des importations des biens d’équipement de (-11,8%), des matières premières et demi- produits de (-12,7%), des mines, phosphates et dérivés de (-29,4%), des biens de consommation de (-4,5%) et de l’énergie de (-28,1%), sous l’effet de la baisse des achats des produits raffinés (280,3 MD, contre 334,3 MD) et de gaz naturel (75,2 MD contre 248,2 MD).

La Tunisie vend moins à la France, et plus à l’Allemagne

S’agissant de la répartition géographique, les exportations tunisiennes vers l’Union européenne (74,5% du total des exportations), ont diminué de 6,5%. Cette évolution est expliquée, d’une part, par la baisse des exportations vers certains partenaires européens, tels que la France (- 7,9%) et l’Italie (- 23,9%) et, d’autre part, par la hausse des ventes vers d’autres pays notamment avec l’Allemagne de 13,9% et Pays-Bas de 155,5 %. Pour ce qui est des pays arabes, les exportations tunisiennes ont diminué avec l’Algérie de 62% et avec la Libye de 13,2%. En revanche, les exportations ont augmenté avec le Maroc de 7,3%. S’agissant des importations nationales, les échanges commerciaux avec l’Union européenne (48,3% du total des importations), ont enregistré une baisse de 12,8%, pour s’établir à 2006,7 MD. Les importations ont diminué de 10,4% avec la France et de 20,5% avec l’Italie.