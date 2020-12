L’hôpital régional de Tozeur reçoit des aides médicales de la part de la diaspora tunisienne

L’hôpital régional de Tozeur a reçu, dimanche, des aides médicales sous formes d’équipements, de médicaments et de dispositifs de protection contre le coronavirus ( masques de protection, gel désinfectant…), envoyées par des membres de la diaspora tunisienne, dans le cadre d’une campagne d’hommage au » Médecin martyr Badreddine Aloui « , a indiqué Badreddine Mbarek, porte-parole des participants à cette campagne.

Parmi les aides figurent aussi des lits de réanimation équipés, un concentrateur d’oxygène et des chaises roulantes.

Toujours selon la même source » les participants à cette campagne enverront un deuxième lot d’aides médicales aux hôpitaux des régions intérieures dont l’hôpital régional de Tozeur qui bénéficiera, la prochaine fois, d’une part plus importante d’aides ».

De son côté, le directeur de l’hôpital Bassiri Nafti a précisé que les équipements reçus ont été installés dans le service COVID-19 pour soutenir la lutte contre le virus.

- Publicité-