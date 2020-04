L’huile d’olive tunisienne réalise des recettes record à l’export malgré la crise du coronavirus

La Tunisie a enregistré une croissance record des recettes des exportations d’huile d’olive malgré la crise du coronavirus, selon les chiffres publiés par l’Office national de l’huile (ONH).

Elle a exporté 146 000 tonnes d’huile d’olive au cours des trois premiers mois de 2020, ce qui a généré des recettes d’environ 896 millions de dinars tunisiens (310 millions de dollars). Au cours de la même période en 2019, les exportations du pays s’étaient élevées à 80 000 tonnes pour une valeur de 740 millions de dinars tunisiens, soit 255 millions de dollars.

Cité par « Olive Oil Times », le Pdg de l’ONH, Chokri Bayoudh, a souligné que, bien que les exportations aient ralenti pendant la crise du coronavirus, la Tunisie a connu un succès relatif en poursuivant son activité et en atteignant les marchés étrangers. Il a assuré que le pays a continué à exporter de l’huile d’olive et à respecter ses engagements commerciaux malgré la suspension des échanges commerciaux et l’arrêt presque total des expéditions à l’étranger en raison de la crise du COVID-19.

Du début novembre 2019 à la fin mars 2020, les exportations tunisiennes d’huile d’olive ont atteint 300 000 tonnes et ont dépassé les objectifs du pays qui était d’exporter 250 000 tonnes d’huile d’olive avec des recettes prévues d’environ 2 milliards de dinars tunisiens (690 millions de dollars).

L’été dernier, le ministère tunisien de l’Agriculture avait prédit une prochaine campagne d’huile d’olive prometteuse, avec une production qui devrait atteindre 350 000 tonnes.

L’Union européenne reste le principal marché de la Tunisie, la majeure partie de l’huile d’olive du pays étant destinée à l’Italie et à l’Espagne.

Chokri Bayoudh a expliqué la baisse de 20 % du prix de l’huile d’olive tunisienne par l’offre et la demande internationales.