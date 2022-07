L’huile d’olive tunsienne conditionnée remporte 47 médailles au concours international « London International Olive Oil Compétitions LIOOC 2022 »

L’huile d’olive tunsienne conditionnée a battu un record en remportant 47 médailles au concours international « London International Olive Oil Compétitions LIOOC 2022 » organisé le 9 juillet 2022, à Londres, a fait savoir, mercredi, le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Ce produit phare de la Tunisie s’est fortement distingué à l’international, au cours des deux dernières années, cumulant prix et trophées. La Tunisie a ainsi remporté, en 2021, 214 médailles, intégrant ainsi le top 10 des pays les plus médaillés, en se classant 8ème.

Depuis le début de 2022, l’huile d’olive tunisienne a été médaillée à plusieurs reprises. La Tunisie a remporté 6 médailles dont 2 d’or pour la qualité de son huile extra vierge, au Concours international d’huiles d’olive vierges extra, du Conseil oléicole international (COI) “Mario Solinas 2022”. L’huile d’olive tunisienne a aussi été primée à New York, à Paris (10 médailles), à Berlin, au Japon (16 médailles), en Italie (23 médailles), en Grèce (10 médailles)…

Le ministère a précisé que le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement, (PACKTEC) joue un rôle important dans la promotion de l’huile d’olive conditionnée. Le centre a dernièrement organisé la participation tunisienne au Salon international des industries alimentaires « Summer Funcy Food Show » (New York) et au salon de l’agroalimentaire, GULFOOD de Dubai…

Il contribue également à la promotion de l’huile d’olive conditionnée de par le monde à travers la diplomatie économique et en collaboration avec les ambassades tunisiennes à l’étranger, ainsi qu’à travers les différents canaux de promotion ( réseaux sociaux, médias…).

Liste des médailles remportées au London International Olive Oil Competitions LIOOC 2022 :

Catégorie « INFUSED »:

Médaille d’or pour Domaine Segermes

Médaille d’or pour Société Al Jazira

Catégorie « QUALITY »:

01 Médaille Platinium :

Olivko

19 Médailles d’or :

-Domaine Adonis (4 médailles)

-Atef Ferjani (2 médailles)

-Ferme Ali Sfar

-Parcelle26 (3 médailles)

-Olea Kotti

-Olivko (3 médailles)

-Cho Company (2 médailles)

-Olivia

-Nara Olive Oil

-Al Jazira

14 Médailles Silver :

Domaine Beldi

Nichen

Um al Janna

Cogia (2 médailles)

Segermes

Ferme Ali Sfar

Ruspina

Olea Kotti

Mazagran

Olivko (2 médailles)

Dhoukar Olive Oil

Al Jazira

02 Médailles Bronze :

Cogia

Agromed

Catégorie HEALTH CLEAM »

02 Médailles Platinium :

Olea Kotti

04 Médailles d’or :

Domaine Adonis (2 médailles)

CHO Company

Olivko

02 Médailles Silver :

Nichen

Olivko

01 Médaille Bronze :

Olivko