Voici les métiers les plus menacés par l’IA

L’intelligence artificielle menace de nombreux métiers. Depuis l’arrivée il y a maintenant deux ans de l’IA générative ChatGPT, l’intelligence artificielle s’est incrustée dans tous les secteurs d’activité.

Ses grandes capacités à produire toutes sortes de contenus élaborés à partir d’une simple requête font d’elle un outil devenu très précieux à l’élaboration de multiples tâches.

De surcroît, les récents progrès de l’IA ont élargi l’ensemble de ses facultés, ce qui lui permet dorénavant d’avoir une certaine autonomie. En effet, les algorithmes d’apprentissage automatique, le champ de l’intelligence artificielle qui a connu les progrès les plus importants récemment, peuvent désormais prendre des décisions sans suivre de règles préétablies.

Cela plairait à beaucoup à de grande entreprise qui d’après une étude réalisée par le prestataire mondial de service informatique IBM, utiliseraient surtout l’IA pour l’automatisation des processus IT, c’est-à-dire pour l’ensemble des protocoles et outils technologiques d’une société.

D’après une étude d’OpenAI et Open Research menée avec l’Université de Pennsylvanie, les domaines les plus concernés seraient ceux du marketing, des médias, de la finance, des services clients, du juridique et des nouvelles technologies.

Cependant, les professions qui exigent une grande dose d’empathie, de jugement ou d’interprétation complexe seraient moins susceptibles d’être automatisées.

L’OCDE précise également que les principales victimes de la venue du développement de l’intelligence artificielle dans le monde du travail seraient alors les jeunes et les personnes âgées. Mais ne soyons pas totalement pessimistes, selon plusieurs sources, les emplois les plus exposés au risque d’automatisation ne devraient pas totalement disparaître.