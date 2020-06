Libération des sit-inneurs de la mine de Meknassi

Tous les sit-inneurs e la mine de la mine de phosphate de Meknassi interpellés la nuit dernière ont été relâchés, ce samedi matin, a annoncé le député de Sidi Bouzid, Fayçal Tahri, à Mosaïque fm

Les gardés à vue ont été appréhendés lors de l’intervention des forces de l’ordre pour lever le sit-in et récupérer les équipements et matériels transférés par les mineurs vers les lieux du sit-in.

Un grand nombre de proches et de familles des interpellés se sont rassemblés samedi matin devant les locaux de la sûreté de Meknassi pour réclamer ls libération des leurs et accéder à leurs revendications, notamment leur intégration dans la compagnie de phosphate de Gafsa et l’abandon du recours aux solutions sécuritaires, selon leurs dires.