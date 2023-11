Libéria : La Banque Mondiale suspend l’accès aux « prêts non performants » 

La Banque mondiale a suspendu l’accès aux prêts non performants au Liberia en raison du non-remboursement pendant 60 jours sous l’administration du président sortant George Weah.

Cette décision a été notifiée dans une lettre du 15 novembre adressée au ministre des Finances du Liberia, Samuel Tweah, par Ousmane Diagana, vice-président de la région Afrique occidentale et centrale de la Banque mondiale.

Toutefois, la Banque souligne qu’il existe des dérogations pour les demandes de retrait présentées dans un délai maximal de 90 jours après la date de suspension, englobant les paiements aux fournisseurs et entrepreneurs pour des services rendus dans les 60 jours suivant la suspension.

Bien que l’économie libérienne ait connu une croissance de 4,8 % en 2022, le déficit budgétaire estimé à 5,6 % du PIB la même année, contre 2,4 % en 2021, a détérioré la situation financière du pays.

Pour l’administration entrante, la suspension aura un impact sérieux sur la capacité du Liberia à emprunter auprès d’autres bailleurs de fonds et obligera les nouveaux dirigeants à négocier le calendrier de remboursement avec la Banque mondiale.

Avec un ratio dette/PIB de 53,4%, le Liberia présente un risque modéré de surendettement extérieur et global.

L’économie de ce pays d’Afrique de l’Ouest, axée sur l’agriculture et l’exploitation minière, devrait croître de 4,5 % en 2023.

- Publicité-