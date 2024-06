Libye: Le gouvernement Haftar dément livrer des armes aux FSR

Le gouvernement de l’Est libyen, s’est exprimé officiellement et pour la première fois sur les accusations d’implication dans la guerre au Soudan. Il a réfuté, dans un communiqué, les nouvelles accusations du général al-Burhan, réitérées le 18 juin devant le Conseil de sécurité de Nations unies par le représentant soudanais, proche du général al-Burhan. Khalifa Haftar est accusé d’envoyer des armes et des munitions aux FSR du général Hemetti au Soudan.

Le gouvernement de l’est libyen a exprimé son étonnement et nie toute implication au Soudan, accusant les deux parties en lutte de commettre des crimes s’apparentant à de l’épuration ethnique. Selon les termes du communiqué, le représentant soudanais auprès des Nations unies, essaie, en agissant ainsi, de détourner le regard de ce qu’il se passe au Soudan. Le communiqué rajoute que ces accusations sont « erronées et injustes » et que l’armée nationale libyenne est accusée à tort. La Libye n’intervient pas dans les affaires internes du Soudan, affirme le gouvernement de l’Est.

