L’impératif vital d’une stratégie pour rationaliser la consommation d’eau

Les réserves en eau ont régressé en Tunisie, à l’image de tous les pays dans le monde, à cause des changements climatiques et la baisse des précipitations a déclaré , le membre du bureau exécutif de l’UTAP, Hammadi Boubakri, précisant que le taux de remplissage des barrages tunisiens ne dépasse pas les 50%. Un déficit qui s’explique également, a-t-il dit sur Express fm, par le manque d’entretien et la sédimentation.

La Tunisie vit une pauvreté hydrique en l’absence d’une politique de rationalisation de la consommation de l’eau potable, ainsi que l’absence des moyens matériels nécessaires pour l’entretien du réseau de l’eau, impactant le secteur agricole.

« Il est temps de mettre au point une stratégie pour rationaliser la consommation dans les secteurs de l’industrie, du tourisme ainsi que dans le secteur agricole et les maisons », recommande-t-il.

Il a poursuivi que cette pénurie d’eau n’est pas à l’origine de la pénurie de certains produits alimentaires en Tunisie, ajoutant que les craintes des producteurs d’agrumes au Cap Bon sont légitimes vu que la récolte nécessite des quantités importantes d’eau.