L’Inde dépêche une délégation en Tunisie pour promouvoir ses exportations de blé

L’Inde enverra des délégations commerciales en Tunisie, au Maroc, en Algérie et dans des pays asiatiques pour explorer les possibilités de promouvoir ses exportations de blé. L’Inde s’est fixé pour objectif de produire une quantité record de 10 millions de tonnes de blé en 2022-23, dans un contexte de hausse de la demande mondiale de cette céréale. Le ministère indien du Commerce et de l’Industrie a déjà mis en place un groupe de travail sur les exportations de blé avec des représentants de différents ministères, dont le commerce, la navigation et les chemins de fer, et des exportateurs sous l’égide de l’Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA).

Le ministère du Commerce a également prévu d’organiser une série de réunions de sensibilisation aux exportations dans les principaux États producteurs de blé tels que le Punjab, l’Haryana, le Madhya Pradesh, l’Uttar Pradesh et le Rajasthan. L’APEDA a organisé une réunion interactive de ce type avec diverses parties prenantes, notamment des agriculteurs, des négociants et des exportateurs à Karnal, dans l’Haryana, afin de promouvoir les exportations de blé et de garantir l’expédition de produits de qualité. La réunion des parties prenantes a été organisée en collaboration avec l’ICAR-Institut de recherche sur le blé et l’orge, Karnal, où des experts ont discuté des opportunités et des défis dans le domaine de l’exportation de blé.

La demande de blé indien sur le marché mondial étant en hausse, il a été conseillé aux agriculteurs, aux négociants et aux exportateurs de respecter toutes les normes de qualité des pays importateurs afin que l’Inde devienne un fournisseur fiable de blé au niveau mondial. « Nous apportons notre soutien à toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur des exportations de blé afin de stimuler les expéditions du pays », a déclaré Shri M Angamuthu, président de l’Agricultural and Processed Food Products Exports Development Authority (APEDA). Selon les estimations de la Direction générale du commerce extérieur, l’Inde a exporté un volume record de 7 millions de tonnes (MT) de blé en 2021-22, pour une valeur de 2,05 milliards de dollars. Sur le total des expéditions, environ 50 % du blé a été exporté vers le Bangladesh au cours du dernier exercice.

Récemment, l’Égypte, qui est l’un des plus gros importateurs de blé au monde, a accepté de s’approvisionner en blé en Inde. Les autorités égyptiennes ont désigné l’Inde comme l’une des origines de cette denrée stratégique. L’Égypte a importé 6,1 MT de blé en 2021 et l’Inde ne faisait pas partie de la liste des pays accrédités qui peuvent exporter du blé vers l’Égypte. Plus de 80% des importations égyptiennes de blé, estimées à près de 2 milliards de dollars en 2021, provenaient de Russie et d’Ukraine.