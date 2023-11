Baisse des recettes des exportations nationales des fruits de 18%

Les recettes drainées par les exportations des fruits, depuis le début de l’année jusqu’au 21 novembre courant, ont régressé de 18%, par rapport à la même période de 2022, ne dépassant pas les 142,4 millions de dinars (MD), selon des données publiées, par le Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFruits).En quantité, les exportations tunisiennes ont accusé une baisse significative de plus de 43%, passant de près de 68 mille tonnes, en novembre 2022, à environ 38 mille tonnes, actuellement.Le marché libyen est le premier client des fruits tunisiens accaparant 80% (30,7 mille tonnes) de l’ensemble des exportations dans ce domaine , suivi du loin par l’Italie (12,7% des exportations), des Emirats Arabes Unies (2,5%), des Pays-Bas (1,3%) et de Koweit (0,8%).La pêche demeure le fruit le plus demandé par les clients de la Tunisie. Les exportations de ce produit se sont élevés à près de 10 mille tonnes, drainant près de 37 MD (26% du total des recettes).Les quantités de grenades, de pastèques et de pommes exportées ont été respectivement de l’ordre de 8,3 mille tonnes, 5,6 mille tonnes et 4,1 mille tonnes.

