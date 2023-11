L’industrie du plastique fait peau neuve

Les derniers développements de la nouvelle industrie des matières plastiques viennent d’être exposés lors d’une réunion de sensibilisation organisée par la Chambre nationale des fabricants et transformateurs de matières plastiques.

En dépit des difficultés que traverse le secteur du plastique en Tunisie et la hausse des prix des matières premières, ce dernier a connu un essor ces dernières années et s’est intégré, petit à petit, dans le tissu industriel tunisien.

En outre, 140 entreprises opèrent dans la branche des plastiques techniques, représentant en effet 68% du secteur de l’industrie des composants automobiles, et offrant près de 15 mille emplois.

Des caniveaux ondulés, plus légers, et plus tenaces

Le président de la chambre syndicale nationale des fabricants transformateurs de plastique, Omar Chakchak, a précisé qu’il s’agit de présenter un nouveau type de canaux en acier, appelés caniveaux ondulés, qui sont utilisés pour évacuer les eaux usées, la pluie, l’irrigation et l’arrosage, mais également dans le domaine de l’extension des réseaux électriques.

Il a ajouté que les caniveaux ondulés sont plus légers et utilisent moins de matières premières que les autres canaux d’égouts et sont plus faciles à stocker, à placer et à utiliser car leur forme géométrique externe leur permet d’avoir des propriétés supérieures aux produits existants, soulignant que les canaux ondulés sont des produits nouveaux, respectueux de l’environnement, et à un prix compétitif.

10 millions de dinars d’ investissement

Chakchak a, en outre, affirmé que la société « Mawassir » est la première entreprise tunisienne à produire des caniveaux ondulés avec des investissements estimés à 10 millions de dinars et qu’elle souhaite les introduire et promouvoir sur les marchés domestiques, d’autant plus que le coût des projets qui utiliseront ces nouveaux caniveaux sera réduit entre 30 et 40%.

Rappelons que « Mawassir » est une société spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction, des tuyaux et plaques en fibrociment, en PVC et PE, articles en caoutchouc (Profilé, Pièces techniques, joint d’étanchéité et mélanges de tous types de caoutchouc) et négoces (Vente des compteurs d’eau, machine de soudure, accessoires en PE et fonte)…

De son côté, la directrice générale du Centre technique de chimie, Houda Bouzidi, a indiqué que le Centre tient à soutenir de telles initiatives à travers un accompagnement, des briefings techniques, des formations, des analyses et des expérimentations dans les laboratoires du Centre concernant le secteur des industries chimiques, notamment celui des matières plastiques.

Dans cette perspective, apporte sa contribution à l’effet de déterminer les spécificités des caniveaux ondulés, leur qualité et leur conformité aux spécifications et normes internationales.

La responsable a expliqué : « En tant que partenaire, notre présence vient confirmer le leadership de cette institution dans la recherche, le développement et le contrôle des méthodes de fabrication et de transformation du plastique », poursuivant que la Fondation « Mawassir » a toujours été pionnière dans l’établissement d’une stratégie de vigilance technologique qui développerait et fabriquerait de nouveaux produits innovants/respectueux de l’environnement tels que les canaux ondulés.