L’inflation maintient son trend baissier. Elle n’est plus à deux chiffres : 9,6% en mai

Alors qu’alentour, l’inflation fait des ravages et fracasse le pouvoir d’achat dans un nombre croissant de pays, en Tunisie, son taux négocie virage sur virage qui ont ceci de commun qu’ils s’inscrivent dans une tendance baissière, s’extirpant de la zone des deux chiffres : 9,6% au mois de mai, tandis qu’un mois plus tôt, il était de l’ordre de 10,1%.

Une évolution que l’Institut national de la statistique (INS) a mise en exergue, ce lundi, dans sa note sur l’indice des prix du mois de mai 2023. Il explique que ce recul de l’inflation, malgré la hausse mensuelle, est dû à la décélération du rythme d’augmentation des prix entre mai et avril de cette année comparée à la même période de l’année dernière. En effet, un fléchissement est observé au niveau du rythme d’augmentation des prix du groupe « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » passant de 2,5% à 0,4%, des prix des services de transport de 1% à 0,3% et des prix du groupe « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » de 1,2% à 0,5%.

Il est donc vrai qu’en mai, les prix à la consommation ont augmenté de 0,5% après une hausse de 1,2% le mois précédent. Une hausse expliquée principalement par l’augmentation des prix des produits d’habillement de 0,8%, des prix de l’alimentation de 0,4% et des prix des services des restaurants et des hôtels de 1%.

+0,6% pour les produits alimentaires

Sur un mois, les prix des produits alimentaires augmentent de 0,4%. Ceci est imputable à la hausse des prix des fruits 3%, de la viande ovine de 1,8% et des prix du groupe des eaux minérales, boissons gazeuses et jus de fruits de 1,6%.

En revanche, les prix des légumes frais sont en baisse de 4%, ceux des œufs de 2,3% et des poissons frais de 0,5%.

Service des restaurants et des hôtels

Sur un mois, les prix des services des restaurants et des hôtels augmentent de 1%, suite à l’augmentation des prix des services des restaurants et des cafés de 1% et des prix des services des hôtels de 1,2%.

Quant aux produits d’habillement, leurs prix ont augmenté, en mai, de 0,8%. De même, les prix des articles d’habillement ont évolué de 1%, ceux des chaussures de 0,3% et ceux des accessoires de 0,2%.

La mercuriale en glissement annuel

En mai 2023, les prix de l’alimentation augmentent de 15,9% sur un an. Cette hausse provient principalement de l’augmentation des prix des viandes ovines de 31,2%, des viandes des volailles de 28,2%, des œufs de 25,6%, des huiles alimentaires de 23,4% et des viandes bovines de 21,1%.

Dans une moindre mesure et toujours sur un an , les prix des produits manufacturés augmentent de 8,2% en raison de la hausse des prix des matériaux de construction de 7,4%, des produits de l’habillement de 9,7% et des produits d’entretien courant du foyer de 9,7%.

Pour les services, l’augmentation des prix est de 6,4% sur un an, principalement expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 10,1%, des services de transport public et privé de 17.5% et des services financiers de 20.7%.

Enfin, le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) se replie pour s’établir à 7,5% après 7,7% le mois précédent. Les prix des produits libres (non encadrés) augmentent de 11,1% sur un an. Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 5%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 18,6% contre 0,8% pour les produits alimentaires à prix encadrés.