L’INNORPI lance la 2ème édition des Olympiades de la Propriété Intellectuelle

La deuxième édition des olympiades de la propriété intellectuelle sur le thème : » L’Entrepreneuriat et la propriété intellectuelle » sera ouverte à partir, d’aujourd’hui mercredi 22 juillet 2020, et pour une période de cinq semaines, à l’initiative de l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI).

Cette compétition, dont la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 25 août 2020, est réservée aux élèves, aux étudiants et aux jeunes diplômés à l’échelle nationale et internationale, qui désirent créer leur entreprise innovante, selon un communiqué publié par l’INNORPI.

Elle offre, ainsi, l’occasion de faire connaître, promouvoir et enraciner la culture de la propriété intellectuelle, de l’innovation et de l’entrepreneuriat auprès des jeunes.

» Chaque participant doit faire, en trois minutes seulement, un exposé audiovisuel clair, concis et convaincant sur son projet innovant en mettant l’accent sur les aspects de la propriété intellectuelle liés à son projet « , a précisé l’INNORPI.

Et d’ajouter que les trois premiers projets sélectionnés par le jury seront primés et valorisés par l’INNORPI et l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI ).