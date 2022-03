L’INS explique les 3,1 % de croissance pour 2021

Selon l’INS, qui expliquait dans son dernier communiqué sur l’évolution du PIB tunisien qu’il a évalué à 1,6 % pour le 4ème trimestre en évolution de 0,7 % par rapport au trimestre précédent et 3,1 % pour toute l’année 2021, la valeur ajoutée créée par le secteur agriculture et de la pêche au cours du dernier trimestre de 2021, a baissé de 4,2 % en glissement annuel (GA). Pour les industries manufacturières, le secteur du textile habillement cuir et chaussures a enregistré une baisse de 3,9 %, celui des IME une baisse de 4,6%. Baisse aussi, de 3,7 % dans le secteur des services financiers.

Par contre, la valeur ajoutée dans les secteurs de l’industrie chimique, celui des industries agricoles et agroalimentaires, ainsi que celui des industries du bâtiment et de la céramiques, ont enregistré des hausses de 29,5 %, de 2,9 % et de 0,7 %. Hausse aussi, de 78,6 % en GA de la valeur ajoutée du secteur des mines, et de 20,6 % en GA aussi, pour la valeur ajoutée réalisée dans le secteur des hydrocarbures. Pour le secteur du tourisme et de la restauration, la valeur ajoutée a bondit de 5,2 %, alors que la VA réalisée par le secteur du transport enregistrait une hausse en GA de 11,4 %