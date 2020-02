L’inventeur du « copier-coller » n’est plus !

L’inventeur de la très populaire commande informatique dite du « copier-coller » est mort à l’âge de 74 ans cette semaine, rapporte le site français 20minutes.

Lawrence « Larry » Tesler, né à New York en 1945, avait fait une partie de sa carrière chez le fabricant d’imprimantes américain.

« L’ancien chercheur de Xerox avait inventé le “couper/copier et coller”, le “rechercher et remplacer” et bien d’autres commandes », a précisé Xerox. « Votre journée de travail est plus facile grâce à ses idées révolutionnaires. Larry s’est éteint lundi, veuillez vous joindre à nous pour honorer sa mémoire ».

Diplômé de l’université de Stanford dans la Silicon Valley en Californie, Lawrence Tesler était spécialisé dans les interactions entre les humains et les machines. Il avait notamment travaillé pour Amazon, Apple, Yahoo et le centre de recherche de Xerox à Palo Alto.