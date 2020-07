L’investissement totalement exportateur serait défiscalisé

Selon le ministre tunisien des Finances, qui donnait interview à lui-même, le gouvernement aurait mis au point une loi de finances complémentaire. Dans ce projet de loi qu’il compte présenter à l’ARP, il se proposerait de défiscaliser entièrement tout investissement dans une entreprise totalement exportatrice. Plus tard, dans la même self-interview, le ministre des Finances parlait de défiscaliser, non plus l’investissement, mais le réinvestissement.

Le ministre compterait aussi toucher au Sicar, limiter leur recours au portage. « On voudrait éliminer cela de manière définitive, pour que les Sicar investissent réellement dans l’économie ».