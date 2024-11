L’Iran prêt à « lever les doutes » sur son programme atomique avec l’AIEA

Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré au chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) que son gouvernement était prêt à lever les doutes sur son programme atomique, avant l’arrivée au pouvoir du président américain élu Donald Trump.

« Comme nous avons prouvé à plusieurs reprises notre bonne volonté, nous annonçons que nous sommes prêts à coopérer et à converger avec cette organisation internationale pour résoudre les ambiguïtés et les doutes présumés sur l’activité nucléaire pacifique de notre pays », a déclaré Pezeshkian à Rafael Grossi.

Grossi a déclaré qu’il était essentiel de parvenir à des « résultats » dans les négociations nucléaires avec l’Iran afin d’éviter un nouveau conflit dans la région, déjà enflammée par la guerre d’Israël contre le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban.

Sa visite à Téhéran, la capitale iranienne, intervient quelques jours après que le ministre israélien de la défense, Israël Katz, a déclaré que l’Iran était « plus exposé que jamais à des frappes sur ses installations nucléaires », donnant à Israël « l’occasion d’atteindre notre objectif le plus important ».

Grossi a souligné que les installations nucléaires iraniennes « ne devraient pas être attaquées ».

