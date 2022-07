L’ISIE valide 153 déclarations de participation à la campagne référendaire

Au lendemain de la décision d’ouvrir la porte aux changements d’avis et de positions suite à la publication d’une nouvelle version amendée du projet de constitution, le nombre des déclarations valides pour participer à la campagne référendaire a atteint 153 déclarations et ce après que 5 nouvelles parties ont présenté leurs demandes à cet effet. Selon un communiqué publié, mercredi, par l’Instance supérieure indépendante pour les élections, les cinq nouveaux partis, n’ayant pas encore tranché sur le projet de la constitution soumis au référendum, ont déposé dans les délais légaux leurs demandes de révision de leurs positions. Ce changement intervient conformément à la décision du Conseil de l’instance réuni le 11 juillet 2022, autorisant les participants à la campagne référendaire sur le projet de constitution dont les déclarations de participation ont été validées, de changer leurs positions sur le texte du projet de constitution présenté au référendum et publié au Journal officiel de la République tunisienne et ce, dans un délai n’excédant pas le 12 juillet à minuit. Toujours selon le même communiqué, l’instance a fait savoir que les déclarations valides sont réparties entre 22 partis politiques, 23 associations, 106 personnes physiques, une coalition de partis et un seul réseau d’associations. La commission a fixé le nombre de partisans du projet de constitution à 146 contre seulement 7 pour les opposants.

