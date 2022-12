Le ministre italien de l’Environnement et de la sécurité énergétique a lancé les procédures d’autorisation pour un nouveau pont énergétique sous-marin entre l’Italie et la Tunisie, une connexion sous-marine entre l’Europe et l’Afrique, financée à hauteur de 300 millions de dollars par l’Union européenne, entre autres.

« Le projet concerne la construction d’un câble électrique sous-marin à courant continu d’une puissance de 600 MW, s’étendant sur plus de 200 kilomètres et atteignant une profondeur maximale de 800 mètres », selon une déclaration en ligne de Terna, qui développe le projet aux côtés de l’opérateur du réseau électrique tunisien, la STEG.

Terna a ajouté que « des investissements d’environ 850 millions d’euros ont été alloués au projet : sur ce montant, plus de 300 millions d’euros seront financés par le Mécanisme pour une Europe Connectée (« CEF »), le fonds de l’Union européenne créé pour soutenir les projets visant à optimiser les infrastructures énergétiques dans l’UE. » Les travaux contribueront à l’intégration des réseaux électriques et favoriseront la sécurité de l’approvisionnement énergétique ainsi que l’augmentation de la production d’énergie à partir de sources renouvelables en Europe et en Afrique et la diversification des sources.

En outre, une fois mise en service, la connexion contribuera à réduire les émissions liées au changement climatique.

« Grâce à ce projet, l’Italie pourra s’imposer fermement comme la plaque tournante de l’énergie en Méditerranée », a déclaré le PDG de Terna, Stefano Donnarumma, selon un communiqué. « C’est un projet d’infrastructure stratégique pour l’Italie et pour l’Europe, qui contribuera de manière significative à l’indépendance énergétique, à la sécurité du système électrique et au développement des énergies renouvelables. » « Nous sommes très heureux de recevoir un financement de la Commission européenne – la toute première fois qu’une subvention est allouée à un projet intercontinental – qui a reconnu la valeur stratégique de notre projet », a ajouté Donnarumma.

« Le projet prévoit la construction d’une interconnexion sous-marine s’étendant sur plus de 200 km et atteignant une profondeur maximale de 800 mètres. En Italie, la liaison souterraine partant du point d’atterrissage à Castelvetrano, dans la province de Trapani, suivra les routes existantes sur 18 km, sans aucun impact sur l’environnement ou le paysage, pour atteindre Partanna, également à Trapani, où la nouvelle station de conversion électrique sera construite près de la station existante », a déclaré Terna.

La nouvelle interconnexion entre l’Italie et la Tunisie, ajoute le communiqué, « permettra au pays, grâce à sa position géographique stratégique, de renforcer son rôle de plaque tournante électrique européenne et méditerranéenne, en devenant un acteur international de premier plan ».