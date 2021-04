L’Italie va construire une autoroute reliant la Tunisie à l’Égypte via la Libye

Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a déclaré mercredi, que les entreprises italiennes sont sur le point de reprendre leurs travaux à l’aéroport international de Tripoli, et de construire la plus grande autoroute libyenne s’étendant de la Tunisie à la frontière égyptienne.

- Publicité-

« Nous allons ouvrir le tronçon oriental de l’autoroute en Libye dans quelques mois, et nous avons plusieurs accords conclus dans le passé que nous allons mettre en œuvre », a déclaré Di Maio à la radio de la Fédération italienne des industries.

« La ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Al-Mangoush, se rendra en Italie jeudi, et nous organiserons un forum d’affaires entre les entreprises italiennes et les institutions libyennes afin de construire un canal direct pour les investissements », a-t-il ajouté.

Di Maio et le Premier ministre italien Mario Draghi s’étaient rendus à Tripoli, où ce dernier a rencontré son homologue libyen, Abdelhamid Dbaiba. Les deux premiers ministres ont abordé un certain nombre de questions, notamment la coopération en matière d’immigration illégale et la lutte contre le crime organisé et le terrorisme.